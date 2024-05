(Di martedì 28 maggio 2024), 28 mag.(Adnkronos) – Sono iniziate oggi, da viale Ventimiglia nel quartiere, le attività di Terna per ladi 15 km di linee elettriche aeree esistenti che attualmente attraversano il territorio comunale. All?avvio dei lavori hanno partecipato il Sindaco diCapitale Roberto, l?assessore ai Lavori Pubblici diCapitale Ornella Segnalini, il presidente del XI Municipio Gianluca Lanzi e il direttore Rete di Trasmissione Nazionale di Terna Pier Francesco Zanuzzi.I lavori consentiranno di demolire 65che attraversano zone a elevata densità abitativa e di restituire alla collettività circa 30 ettari di territorio. Saranno oggetto di rimozione anche 2 km di linee elettriche ricadenti in due aree protette: le Riserve Regionali Naturali ?Tenuta dei Massimi? e ?Valle dei Casali?.

A Roma iniziata demolizione tralicci al Trullo, Gualtieri: "Attesa da decenni dai cittadini" - A Roma iniziata demolizione tralicci al trullo, Gualtieri: "Attesa da decenni dai cittadini" - I lavori finiranno entro giugno qui a via Ventimiglia per poi proseguire fino a Casetta Mattei ... adnkronos

Al via i lavori di smantellamento dei tralicci al Trullo. "Intervento storico" - Al via i lavori di smantellamento dei tralicci al trullo. "Intervento storico" - A viale Ventimiglia sono stati rimossi i primi cavi dell'alta tensione che passavano sopra le case e vicino le scuole. Roma recupererà ben 30 ettari di terreno ... romatoday

Olimpiadi 2026, la proposta di Fondazione Milano-Cortina smentisce Malagò: non c’è “piano B” nel caso la pista da bob non sia pronta - Olimpiadi 2026, la proposta di Fondazione Milano-Cortina smentisce Malagò: non c’è “piano B” nel caso la pista da bob non sia pronta - 17:56 - A Roma iniziata demolizione tralicci al trullo, Gualtieri: "Attesa da decenni dai cittadini" Roma, 28 mag.(Adnkronos) - Sono iniziate oggi, da viale Ventimiglia nel quartiere trullo, le ... ilfattoquotidiano