(Di martedì 28 maggio 2024) Doveva essere la ‘zona‘ per i palestinesi di, si è trasformata nell’ennesimo cimitero di civili scavato nei crateri delle bombe israeliane. Non sono bastati i due massacri nel campodi Tal al-Sultan, Telha lanciato i suoi missilisulladi al-Mawasi, il ‘rifugio’ nel deserto nel quale aveva spinto centinaia di migliaia di persone con la promessa che lì sarebbero state al sicuro in caso di attacco su. L’ultima strage commessa dava avanti ormai da 48 ore e le vittime lasciate sul terreno sono70. Secondo Axios, però, l’amministrazione Usa sta ancora valutando se l’attacco israeliano di domenica costituisca una violazione della “linea rossa” suggerita da Joe Biden. Non sono così bastati i 45causati dall’attacco aereo contro il campodi Tal al-Sultan.

Media, almeno 7 morti in un nuovo raid su tende a Rafah - Media, almeno 7 morti in un nuovo raid su tende a rafah - Cina: "Molto preoccupati dall'azione militare di Israele a rafah" La Cina ha espresso "grave preoccupazione" per l'azione militare di Israele in corso a rafah, che ha causato decine di vittime. La ... informazione

A Rafah Israele attacca i campi profughi: tre stragi in 48 ore e quasi 70 morti. Colpita anche la tendopoli che Tel Aviv dichiarava “sicura” - A rafah Israele attacca i campi profughi: tre stragi in 48 ore e quasi 70 morti. Colpita anche la tendopoli che Tel Aviv dichiarava “sicura” - Doveva essere la ‘ zona sicura ‘ per i palestinesi di rafah, si è trasformata nell’ennesimo cimitero di civili scavato nei crateri delle bombe israeliane. Non sono bastati i due massacri nel campo pro ... ilfattoquotidiano

Rafah, media: tank Israele in centro città. Oggi riunione urgente all'Onu - rafah, media: tank Israele in centro città. Oggi riunione urgente all'Onu - L'attacco israeliano contro una tendopoli di profughi a rafah fa parte di una ''guerra genocida'' intrapresa da Israele, ha dichiarato un funzionario di Hamas in Libano, Osama Hamdan, secondo cui ... notizie.tiscali