A Monreale il viaggio nella storia dei libri tra tesori nascosti e antichi segreti

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di martedì 28 maggio 2024)– Un altro appuntamento per il Maggio dei: ieri Elisa Lo Coco, bibliotecaria del Comune, ha guidato i partecipanti su un argomento parecchio intrigante come ladel libro a, premessa per una gradita visita guidata al Fondo antico della biblioteca comunale, ricco di oltre trentamila volumi e ubicato all’interno dell’ex monastero (live.it) .