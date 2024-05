A Milano 1 donna su 5 non esce la notte perché ha paura | ma cosa dicono i dati sui reati?

(Di martedì 28 maggio 2024) Unasu cinque nondiha. Questo è un dato – raccolto in uno studio della Fondazione Cariplo – che mostra la diffusa percezione di insicurezza manifestata ormai molti milanesi e che, va detto, è in buona parte confermata daisuiin città. Un dato che racconta però anche un’altra storia, cioè quella di un divario di genere: il numero di donne che sceglie di non aggirarsi per le strade notturne è cinque volte più altro rispetto agli uomini. La percezione di insicurezza, insomma, restringe di più la libertà femminile. La ricerca, denominata “Step Up” si è concentrata in particolare sulla “camminabilità” diper le donne. In breve: in città il 57% delle donne haad uscire la, contro il 28% maschile; a causa di questail 20% della popolazione femminile coinvolta nella ricerca ha dichiarato di non uscire di casa di sera e diper, contro soltanto il 4% degli uomini.

I carabinieri sono intervenuti nella serata del 20 maggio in via Bassini, in zona Lambrate a Milano . Una Donna costretta sulla sedia a rotelle avrebbe subito un'aggressione. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti.Continua a leggere fanpage

Una donna di Milano ha Lascia to quasi tutta la sua eredità a un canile comunale . La signora S.V. è deceduta lo scorso 4 novembre e non aveva eredi. Nel suo testamento ha inserito poche righe con le sue ultime volontà: «Lascio al canile comunale di Milano un importo pari al 90 per centro delle ... open.online

La signora è morta lo scorso 4 novembre e i suoi soldi, ovvero 328.352 euro (il 90 per cento di ciò che possedeva), sono stati donati al cani le comunale di via Aquila di Milano che ospita 150 cani .Continua a leggere fanpage

Una raccolta di successi per rendere omaggio a Domenico Modugno - Una raccolta di successi per rendere omaggio a Domenico Modugno - milano, 28 mag. (askanews) - Un tributo, un omaggio, in occasione del trentennale dalla scomparsa di Domenico Modugno è uscito "Come in un sogno di mezza estate", il disco che raccoglie le canzoni più ... affaritaliani

Omicidio Senago: psichiatra Impagnatiello, 'narciso e astuto controllore di donne' - Omicidio Senago: psichiatra Impagnatiello, 'narciso e astuto controllore di donne' - milano, 28 mag. (Adnkronos ... E' in questo "crollo" che Giulia Tramontano, la donna della sua vita diventa "la nemica" e le 37 coltellate, che seguono lo smascheramento, sono l'atto "devastante e ... notizie.tiscali

Violento scontro tra due auto a Milano: uno dei conducenti in ospedale con manovre di rianimazione in corso - Violento scontro tra due auto a milano: uno dei conducenti in ospedale con manovre di rianimazione in corso - Due auto si sono scontrate verso le 16.40 di oggi martedì 28 maggio in viale Lunigiana a milano: uno dei conducente, alla guida di una macchina di una ... fanpage