A Lampedusa riprendono gli sbarchi | morta una bimba di 5 mesi che viaggiava con la mamma e il fratellino

(Di martedì 28 maggio 2024) Aveva appena cinqueladurante la traversata su un barchino soccorso nel Mediterraneo centrale dall’equipaggio di Humanity 1. Il suo cadavere è stato sbarcato al molo Favarolo dimartedì mattina, dove è stata fatta trovare una piccola bara. “Siamo purtroppo arrivati troppo tardi”, dicono dalla ong che ha tratto in salvo – nello stesso soccorso – altre 45 persone. Insieme alla piccolaanche lae iloriginati della Guinea, evacuati dalla nave umanitaria. “Non ho potuto allattare la piccola, da tre giorni non avevamo acqua a bordo”, si dispera la. L’ipotesi è che la piccola siaa causa della disidratazione. A chiarire qualcosa in più sarà l’ispezione cadaverica che sarà eseguita sul corpo della neonata, la cui salma è stata condotta nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana.

