A Firenze restaurata la Cappella Brancacci - I capolavori di Masaccio, Masolino e Filippino Lippi hanno ritrovato la lucentezza e i colori di un tempo ... adnkronos

''Tivoli Palazzo Gaddi'' a Firenze, , nuova e seconda struttura in Italia per Tivoli Hotels & Resorts. - Tivoli Palazzo Gaddi è vicino alle principali attrazioni culturali, tra cui il Duomo, il Piazzale Michelangelo, la cappella Medicea e il mercato di San Lorenzo. L'Hotel si trova inoltre a pochi minuti ... masterviaggi

"Danni alla tomba di Collodi". Scatta esposto in procura - La denuncia degli eredi: "Lesionata la cappella del papà di Pinocchio". A rovinarsi anche la sepoltura di Paolo Lorenzini, autore di 'Sussi e Biribissi'. lanazione