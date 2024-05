A chi è ispirato Pietro Savastano di Gomorra nella realtà? Il boss invisibile

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 28 maggio 2024), il potenteprotagonista delle prime due stagioni di– la serie è un personaggio per il quale Roberto Saviano sialdella Camorra Paolo Di Lauro, nato nel 1953, sedicente commerciante nel ramo tessile, che costruì un’impero sul traffico di droga. Di Lauro, che fu soprannominato Ciruzzo ‘o Milionario, è tuttora in vita ed è detenuto a L’Aquila, dove sta scontando tre ergastoli al 41 bis.realtà, anche Di Lauro, come, è stato il capo del clan più potente di Scampia e Secondigliano, la zona della periferia a nord di Napoli dove è ambientata gran parte della serie. foto segnaletica di Paolo di LauroRoberto Saviano, autore del libro, da cui è tratta la serie, ha charito che nel creare un personaggio come Don, interpretato da Fortunato Cerlino, si è preso diverse libertà narrative, ma Di Lauro ehanno diverse cose in comune.