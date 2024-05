A che ora corre Jacobs a Ostrava? Orario e programma atletica

(Di martedì 28 maggio 2024) Marcellprosegue la sua marcia di avvicinamento ai grandi appuntamenti stagionali: gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi. Il campione olimpico finora si è disimpegnato a Jacksonville, nelle World Relays, e allo Sprint Festival di Roma: il prossimo appuntamento per l’oro di Tokyo sarà il Meeting di, tappa del World Continental Tour inmartedì 28 maggio. Qui l’azzurro se la vedrà con il campione olimpico in carica dei 200 metri, il canadese André De Grasse, in una sfida che si preannuncia spettacolare. L’obiettivo diè quello di continuare a migliorare i tempi stagionali (10.11 a Jacksonville e 10.07 a Roma), e magari riuscire ad avvicinarsi sempre di più ai 10? netti. Di seguito l’in cuirà

E’ tornato in Italia e ora è pronto ad inserire il secondo tassello della sua stagione outdoor. Marcell Jacobs questo pomeriggio alle 18.50 sarà impegnato sui 100m allo Stadio dei Marmi di Roma , dove si tiene lo sprint Festival della capitale. Non è ancora al 100% della forma, ma è quello che ... metropolitanmagazine

Marcell Jacobs farà il proprio ritorno in gara nella giornata di martedì 28 maggio, Quando a Ostrava (Repubblica Ceca) andrà in scena una tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Il Campione Olimpico dei 100 metri si cimenterà ... oasport

Fiona May: "Jacobs a Parigi farà bene. Mia figlia Larissa Lasciamola in pace" - Fiona May: "jacobs a Parigi farà bene. Mia figlia Larissa Lasciamola in pace" - Due volte campionessa del mondo e per due volte argento olimpico, una delle icone dello sport ha parlato dei protagonisti azzurri a Roma, per gli Europei e ai Giochi di Parigi: "Marcell jacobs l'ho tr ... gazzetta

Marcell Jacobs non scende sotto i 10" ma vince comunque il Roma Sprint Festival. Il video della gara dei 100 metri - Marcell jacobs non scende sotto i 10" ma vince comunque il Roma Sprint Festival. Il video della gara dei 100 metri - Il ritorno in Italia di Marcell jacobs è felice: successo e miglior tempo stagionale nella gara dei 100 metri del Roma Sprint Festival . Il campione olimpico in carica, da mesi in Florida presso la co ... informazione