A Caivano rinasce il centro sportivo al Parco Verde la visita di Giorgia Meloni Don Patriciello | C’è tempo per le lacrime oggi si gioisce – Il video

(Di martedì 28 maggio 2024) La notizia dello stupro ai danni di due cuginette, una di 10 e l’altra di 12 anni, aveva fatto conoscerea tutto il Paese. Ildi 35 mila abitanti nell’hinterland napoletano diventò il simbolo del degrado. Il parrocco della zona del, don Maurizio, si appellò al governo affinché intervenisse per restituire allo Stato quell’area ad alta incidenza criminale allo Stato. È diventata una delle missioni die del suo esecutivo, che il 31 agosto scorsorono, per la prima volta., 28 maggio, la presidente del Consiglio è tornata alper inaugurare il nuovoDelphinia, la struttura abbandonata dove si consumarono gli abusi sessuali sulle due bambine. «C’è unper lee c’è unper gioire.

Tempo di lettura: 2 minutiPiù di 50mila quadrati, strutture per le più svariate discipline sportive. È questo il centro sportivo che sarà inaugura to oggi dalla premier Giorgia Meloni a Caivano . Oltre alla piscina vi sono anche campi da calcio, da tennis e padel. Accanto un parco pubblico che è ... anteprima24

