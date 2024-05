A Benevento il primo ‘Festival dell’Inclusione’

(Di martedì 28 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDecathlon Italia, Rugby Factoryasd, Fondazione Giovanni Caporaso e Special Olympics – Team Campania organizzano la prima edizione del Festival dell’Inclusione, evento sportivo dedicato alle squadre di rugby integrato e finalizzato a promuovere un momento di autentica inclusione e socializzazione tra i partecipanti. L’evento si svolge nell’ambito della “Foundation Day” – giornata di sport della Fondazione Decathlon Italia dedicata alla disabilità che interesserà tutto il territorio nazionale e la cui mission è quella di offrire ai più fragili un proficuo percorso di inclusione mediante attività di natura sportiva e ludico-ricreativa. Una giornata in cui le Associazioni fruitrici e la Fondazione Decathlon, in piena sintonia, mettono a disposizione dello sport inclusivo i propri atleti e i propri mezzi per incentivare anche attraverso la pratica sportiva le dinamiche di inclusione e di integrazione dei soggetti disabili.

