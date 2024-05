A 14 e 16 anni svaligiano una gioielleria | colpo da 50mila euro

(Di martedì 28 maggio 2024) Ragazze di 14 e 16cercano di svaligiare unanel Centro Storico di Reggio Emilia: fermate dalla Polizia di Stato. Polizia ferma ladre di 14 e 16in una– Ilcorrieredellacitta.comNonostante abbiano appena 14 e 16, nei giorni scorsi si sono rese protagoniste di unin. E’ la storia di due ragazze minorenni, che avevano iniziato a effettuare colpi all’interno delle attività commerciali per portarsi via bottini da migliaia di. L’ultima vicenda le ha viste protagoniste di un furto all’interno di una nota, con le ragazze che quasi riuscivano a portare via 50 miladi gioielli. Ragazze di 14 e 16laLe ragazze avevano preso di mira unadi Reggio Emilia.

Una bomba a ventosa, probabilmente artigianale, è stata fatta esplodere intorno alle otto ieri sera contro la vetrina di una gioielleria . Accaduto a San Giovanni Rotondo , in pieno centro, a poca distanza dal municipio . La deflagrazione, che ha provocato danni ingenti, ha anche causato il ferimento ... noinotizie

Due ladri in scooter simulano un tamponamento in via Panama con la tecnica dello specchietto. Quando il guidatore sistema il finestrino, lo aggrediscono e gli rubano il Rolex dal valore di 13mila euro.Continua a leggere fanpage

Per celebrare i suoi 140 anni di savoir faire ed eccellenza unici, la maison Bulgari mette in scena un evento straordinario nelle Terme di Diocleziano a Roma. Un esclusivo fashion show dedicato alla nuova collezione di Alta Gioielleria (e accessori) Bulgari Aeterna, con presenze di calibro ... iodonna

Due ragazzine di 14 e 16 anni arrestate: avevano rubato gioielli per 50 mila euro a Reggio Emilia - Due ragazzine di 14 e 16 anni arrestate: avevano rubato gioielli per 50 mila euro a Reggio Emilia - In una gioielleria a Reggio Emilia, è avvenuto un furto di gioielli da parte di due ragazzine. Grazie ad un momento di distrazione da parte del proprietario una della due è riuscita a commettere il ... ilmattino

Salute, Pastorino: "Livello accettabile di screening polmonare in tutti i centri italiani" - Salute, Pastorino: "Livello accettabile di screening polmonare in tutti i centri italiani" - “Con il protocollo di screening abbiamo ottenuto dei risultati inaspettati: in meno di due anni abbiamo reclutato più di 20.000 persone, di cui ... stream24.ilsole24ore

MONDRAKER NEAT UNLIMITED GULF EDITION: UNA FUSIONE DI STORIA E TECNOLOGIA - MONDRAKER NEAT UNLIMITED GULF EDITION: UNA FUSIONE DI STORIA E TECNOLOGIA - Il reparto gioielleria di Mondraker Bikes dopo aver preparato solo 20 esemplari la F-Podium Unlimited ora è passato ad un alto modello, questa volta elett ... pianetamountainbike