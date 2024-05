730 sbagliato come puoi annullare tutto dopo l’invio

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 28 maggio 2024) Hai fatto la dichiarazione dei redditi sbagliata? Nessun problema: anche. Vediamo. Grazie ai modelli 730 precompilati, sempre più persone si fanno da sole la dichiarazione dei redditi senza ricorrere a Caf o commercialisti. In questo modo, però, è anche più facile sbagliare in quanto non si è dei professionisti del settore. Per fortuna si può rimediare. Vediamo cosa bisogna fare.il 730 anche se lo hai già inviato/Cityrumors.itNoi italiani facciamo molta fatica a delegare agli altri ciò che ci riguarda. Preferiamo, molto spesso, fare le cose da soli anziché affidarci a dei professionisti. E questo vale un po’ in tutti i settori: dalla riparazione del rubinetto che gocciola, all’organizzazione del matrimonio di nostra sorella fino alla dichiarazione dei redditi.