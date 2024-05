7 amiche da avere per essere felici

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 28 maggio 2024) Intorno all’amicizia tra donne circolano ancora alcuni vetusti luoghi comuni su come esse siano sempre invidiose, gelose, infide, false, pronte a rubarsi il partner-il lavoro-le occasioni buone. Per quanto ci si impegni a negare queste cattive convinzioni con le migliori buone azioni, c’è poco da fare: sotto sotto, il dubbio che la biondina angelica voglia fregarci il posto di lavoro ci sta, come pure il sospetto che la tipa maniaca del fitness stia tentando di sottrarci il nostro uomo che ha appena scoperto le gioie della palestra. Siamo dalle stessa parte Che ne dite allora di cominciare a considerarci non rivali una contro l’altra, ma persone dalla stessa parte della barricata? I nostri avversari non siamo noi stesse, ma tutti quei problemi che ci troviamo ad affrontare: le difficoltà quotidiane, il budget mensile, il lavoro, la salute, il futuro dei figli, il mutuo e quelle piccole questioni fastidiose che, messe una sull’altra, diventano un muro invalicabile di complicazioni.