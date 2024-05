50 anni dalla strage fascista di Piazza Loggia | diciamo i nomi delle vittime

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 28 maggio 2024) 28 maggio 1974,della, Brescia, unapiazze principali della città, la piàsa ècia, per i bresciani. Alle 10 e 12, mentre è in corso una manifestazione antidi sindacati e lavoratori organizzata per protestare contro una serie di attentati avvenuti nella zona, un ordigno viene fatto esplodere in un contenitore della spazzatura. Il bilancio è di otto morti e di circa cento feriti. Sonodifficili, quelli, per il nostro Paese, gli “di piombo” segnati da un clima di estremismo politico che sfocerà in diversi atti terroristici, a partire dall’attentato diFontana del ’69 per terminare con laalla stazione di Bologna, nel 1980. Vi raccomandiamo..