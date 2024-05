44 anni fa l’assassinio di Francesco Evangelista il vice brigadiere vittima di un attentato terroristico Nar

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 maggio 2024 – Oggi ricorre il 44°versario dell’, ad opera di un commando terrorista dei Nar, in cui persero la vita ildi P.S., conosciuto da molti con il nome di “Serpico”, ed,dopo, a seguito delle ferite riportate, ildi P.S. Antonio Manfreda e l’Appuntato di P.S. GiovLorefice. La mattina del 28 maggio 1980, quattro terroristi “neri” dei NAR tesero un agguato addi fronte al Liceo Giulio Cesare. Nonostante la reazione di due poliziotti, colleghi della, “Serpico” morì raggiunto da sette colpi. Per l’occasione, ilQuestore VicarioRattà, alla presenza dei familiari, ha deposto una corona di alloro sulla lapide collocata all’interno del Commissariato Porta Pia, dove i predetti prestavano servizio all’epoca dell’, in nome del Capo della Polizia – Direttore Generale della P.

Tragico Incidente sul Lavoro: Simone Mezzolani Muore Schiacciato da un Macchinario, Lascia Due Figli - Tragico Incidente sul Lavoro: Simone Mezzolani Muore Schiacciato da un Macchinario, Lascia Due Figli - Simone Mezzolani, 33 anni, è morto sul colpo mentre lavorava alla Fab di Gallo ... L'Appello della Fillea Cgil francesco Trapanese, presidente dell'assemblea provinciale Fillea Cgil, ha commentato: "È ... abruzzo24ore.tv

Papà di 33 anni schiacciato da un macchinario mentre lavora: morto sul colpo. Simone Mezzolani lascia due bimbi - Papà di 33 anni schiacciato da un macchinario mentre lavora: morto sul colpo. Simone Mezzolani lascia due bimbi - francesco Trapanese, presidente dell'assemblea provinciale ... Un altro morto a Modena Altra tragedia anche a Modena, dove un operaio di 44 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in strada ... leggo

MotoGP, i precedenti di Martin e Marc Marquez al Mugello. Un successo in Moto3 per Martinator, 10 anni di digiuno per il Cabroncito - MotoGP, i precedenti di Martin e Marc Marquez al Mugello. Un successo in Moto3 per Martinator, 10 anni di digiuno per il Cabroncito - Siamo giunti ufficialmente ai nastri di partenza all'attesissimo fine settimana del Gran Premio d'Italia, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. oasport