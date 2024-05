4 strategie pratiche e semplici per controllare la glicemia e l’insulina

(Di martedì 28 maggio 2024)e insulina: è possibile controllarle? Che effetti possono avere sul nostro organismo, se non monitorate? E cosa possiamo fare, nella nostra quotidianità, per evitare l’insorgere di problemi legati allae al?A queste domande rispondono la dott.ssa Serena Missori.

Alimentazione: perché fa male mangiare dopo le 23 - Alimentazione: perché fa male mangiare dopo le 23 - Alimentazione: perché fa male mangiare dopo le 23 | Rischio che raddoppia maggiormente nei soggetti diabetici. focustech

Come Eliminare il Grasso Viscerale: Guida Completa - Come Eliminare il Grasso Viscerale: Guida Completa - In questo articolo esploreremo come eliminare il grasso viscerale attraverso dieta, esercizio fisico, gestione dello stress e altre strategie efficaci ... che include ipertensione, glicemia elevata e ... microbiologiaitalia

La dieta incide sul 40% tumori: il suo ruolo nella prevenzione del cancro - La dieta incide sul 40% tumori: il suo ruolo nella prevenzione del cancro - La dieta incide sul 40% tumori: il suo ruolo nella prevenzione del cancro, i consigli dell'oncologa Alessandra Longhi. blitzquotidiano