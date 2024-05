30 frasi e dialoghi di Pretty Woman da rileggere per innamorarsi

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 28 maggio 2024)è forse la commedia sentimentale più amata degli ultimi trent’anni. Merito dei due protagonisti, Richard Gere e Julia Roberts. E di una storia, mutuata da Cenerentola (quella gran c*lo), che sebbene un po’ diversa dalle intenzioni originali dell’autore, sprizza romanticismo da tutti i pori. In fondo, siamo a Hollywood, la terra dei sogni (e del cinema). Quindi è credibile che una prostituta faccia innamorare un ricco manager dal cuore di ghiaccio. Da un rapporto squisitamente “professionale” dunque, Vivian ed Edward passeranno a una relazione d’amore, nata contro ogni pronostico. E con l’aiuto di un paio di fate turchine. Abbiamo raccolto per voi 30 dellee deipiù belli del film diretto da Garry Marshall. Da leggere o declamare per attirare un po’ d’amore.