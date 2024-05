100 euro al giorno miseria Isola dei Famosi scoppia il caso cachet | il naufrago pagato poco

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 28 maggio 2024) Non c’è verso di recuperare un po’ di ascolti e di consensi, che anzi scendono di settimana in settimana, per L’dei2024. Vladimir Luxruria, Elenoire Casalegno, gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese c’hanno provato ma il pubblico ce l’ha con gli autori. Un exall’attacco.rivelato. La puntata di domenica scorsa ha lasciato ancora l’amaro in bocca e non solo per lo share praticamente inesistente, ma anche per alcuni momenti che potevano essere evitati. Come l’incidente di Khady Gueye durante una prova de L’dei2024. Tramite Novella 2000, adesso, l’exsenza riserve.dei, Pietro Fanelli svela il suoNel corso di un’intervista appena rilasciata al portale sopracitato, uno degli ex protagonisti ‘di spicco’ del reality condotto da Vladimir Luxuria ha attaccato nuovamente il programma e, no, fortunatamente non si tratta di Francesco Benigno (che si è decisamente auto-condannato al dimenticatoio).