Zeppieri-Mannarino in tv | data orario canale e diretta streaming Roland Garros 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 27 maggio 2024) Giulioaffronterà Adrianal primo turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Per il terzo anno consecutivo il tennista di Latina è riuscito a centrare la qualificazione nella capitale francese. Il feeling evidentemente è di quelli buoni, anche se l’obiettivo rimane quello prima o poi di entrare in main drawmente per meriti di classifica e senza dover passare attraverso il tabellone cadetto. Per ora, anche a causa di qualche stop fisico di troppo, la top-100 ancora non è arrivata. Qui i punti possono essere fatti, perché dopo le tre sfide vinte nei giorni scorsi, l’azzurro ha una chance di superare anche il round d’esordio.è n°22 del mondo, ma è anche reduce da nove sconfitte nelle ultime dieci partite giocate.