Zenith - inizio pirotecnico Il sogno ai playoff continua

(Di lunedì 27 maggio 2024) Granamica 1Prato 3 GRANAMICA: Farinella, Melli, Tomatis, Capitanio, Armaroli, Garetti, Catozzo, Baldazzi, Finessi, Karapici, Ganzaroli. A disp.: Calzati, Maietti, Frignani, Magagni, Fabbri, Badiali, Mezzadri, Pizzirani, Chinappi. All. Marchini.PRATO: Brunelli, Casini, Gonfiantini, Lunghi, Bagni, Cela, Kouassi, Saccenti, Chiaramonti, Rosi, Ciravegna. A disp.: Pellegrini, Mariani, Luka, Baskini, Mari, Moretti, Falteri, Braccesi, Buscema. All. Settesoldi. Arbitro: Ercole di Latina. Reti: 32’ e 83’ Kouassi, 47’ Bagni, 65’ (r) Karapici.Prato in grande spolvero anche nelle fasi nazionali dei play off di Eccellenza. I bluamaranto si aggiudicano con un3-1 la sfida di andata in trasferta nel doppio confronto con il Granamica, dimostrando a tratti una nettissima superiorità e mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno.

