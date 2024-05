Zelensky domani a Bruxelles summit con premier De Croo

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il presidente dell'Ucraina Volodymyrmattina sarà adove incontrerà ilAlexander Dee Deterranno una conferenza stampa congiunta nella mattinata. Belgio e Ucraina, in occasione della visita del presidente ucraino, firmeranno un accordo bilaterale in materia di sicurezza e difesa.arriva amentre nella capitale belga si terrà il Consiglio Difesa tra i ministri dei 27 e dopo la tappa a Madrid. Aavrà un briefing anche sul funzionamento degli F-16 dopo che il Belgio ha annunciato di voler fornire a Kiev i velivoli militari. .

