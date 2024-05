Zelensky chiede aiuto ai partner Crosetto | Se putin prende Kiev è terza guerra mondiale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 27 maggio 2024) Volodymyrha rinnovato l’appello aidell’Ucraina affinché permettano adi utilizzare le armi occidentali per colpire obiettivi militari in Russia. Nel suo recente discorso, riportato dal Kyiv Independent,ha dichiarato: «Vediamo ogni punto di concentrazione delle truppe russe. Conosciamo tutte le aree in cui vengono lanciati missili e aerei da combattimento russi».ha anche esortato ioccidentali ad “accelerare” e aumentare la fornitura di caccia F-16 all’Ucraina. Ha ringraziato iper le condoglianze e la condanna dell’attacco russo del 25 maggio a un ipermercato di Kharkiv, che ha causato la morte di 18 persone. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza che queste condanne si traducano in azioni concrete: «È importante che questa condanna porti a conseguenze del tutto eque».