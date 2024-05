Zelensky a Madrid sigla un accordo bilaterale di sicurezza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il re Felipe VI ha ricevuto con gli onori di Stato il presidente dell'Ucraina Volodymyratterrato alle 12 all'aeroporto di, per la prima visita ufficiale in Spagna. Il ricevimento da parte del monarca nel padiglione di Stato dello scalo madrileno è un gesto di particolare rilevanza nei riguardi del capo del governo di Kiev, come era successo l'ultima volta lo scorso 22 giugno al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Dopo averlo atteso ai piedi della scaletta dell'aereo, il re ha accompagnato il presidente ucraino al padiglione di Stato, da dove hanno ascoltato i due inni nazionali, l'ucraino e lo spagnolo.si è poi diretto al palazzo della Moncloa, per la riunione con il premier Pedro Sanchez e la firma dell'di, al termine del quale i due capi di governo terranno una conferenza stampa.