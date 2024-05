’Zal’ festeggia 10 anni Nuovo quartier generale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Taglio del nastro per Zal, azienda esperta in servizi di telecomunicazione su misura per le imprese, che ha inaugurato la nuova sede in via Galvani,18 a Forlì eto 10di attività insieme a collaboratori e famiglie. Alla cerimonia hanno partecipato il vescovo Livio Corazza, il presidente della Camera di Commercio della Romagna Carlo Battistini e Confindustria, rappresentata dalla delegata Annalisa Samorani e da Elisa Brighi, coordinatrice tutoraggio. Il sindaco Gian Luca Zattini ha inviato i suoi saluti, sottolineando come l’evento rappresenti un segno tangibile del dinamismo e dell’innovazione che caratterizzano Forlì. "Questa inaugurazione – spiega Battistini – sottolinea la vivacità imprenditoriale di Zal, azienda orientata alla tecnologia e all’innovazione, ambiti che rappresentano il suo core business.