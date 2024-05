WWE | Il ritorno di Brock Lesnar appare sempre più lontano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Nell’universo WWE continuano a circolare speculazioni sul futuro dinella compagnia. Considerati i forti legami dicon Vince McMahon, i fan hanno cominciato a temere che ildella Bestia non sarebbe più avvenuto. E a tal proposito, i recenti aggiornamenti sembrano dar ragione ai più pessimisti. Non a breve Originariamente previsto per la Royal Rumble, i piani disono deragliati a causa di complicazioni legali derivanti dallo scandalo sessuale che ha investito Vince McMahon. Oltre alla sua scomparsa dalle trasmissioni della WWE,ha dovuto affrontare altre battute d’arresto nel suo rapporto con la compagnia. In particolare, è stato escluso dal roster dell’ultimo videogioco WWE 2K24 e rimosso dai piani.

