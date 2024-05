WWE | Giulia si opererà al polso vuole recuperare il più in fretta possibile

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 27 maggio 2024), destinata ad un futuro in pianta stabile in WWE dopo l’apparizione in quel di NXT Stand & Deliver, sta continuando a lottare in Giappone per dare una mano a Rossy Ogawa nel lancio della sua nuova federazione “Marigold”. In occasione del primo evento della neonata Compagnia, però,si è infortunata, rompendosi il. La wrestler italo-giapponeseil prima. Operazione alSecondo quanto evidenziato da Ringside News,sialdopo l’infortunio occorsole in occasione dell’evento “Fields Forever” della “Marigold” dello scorso 20 maggio. L’operazione è stata consigliata quale via per una più rapida guarigione. Al momento i tempi di recupero non sono chiari, tuttaviaesserci per l’evento “Marigold” in programma il prossimo 13 luglio, in occassione del quale dovrebbe affrontare Sareee.