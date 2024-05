WWE | Annunciato uno steel cage match per la puntata di RAW di stanotte

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 27 maggio 2024) Liv Morgan ha conquistato il WWE Women’s World Champion durante l’ultimo PLE tenutosi sabato scorsoin Arabia Saudita. L’atleta ha portato a termine il suo “revenge tour” sconfiggendo Becky Lynch, seppur aiutata da Dominik Mysterio. Questa notte, a RAW, Liv dovrà affrontare un’altra sfida. Niente pause per la campionessa La WWE hatramite l’account X ufficiale che Liv Morgan difenderà il suo Women’s World Championship contro Becky Lynch in unodurante il main event dell’episodio di questa settimana di Monday Night RAW. Becky avrà dunque una seconda occasione per riconquistare il titolo, e questa volta Liv potrà contare solo su sè stessa. BREAKING NEWS: #WWERaw General Manager @ScrapDaddyAP has just announced a Women's World Championshipbetween @YaOnlyLivvOnce & @BeckyLynchWWE TONIGHT on #WWERaw! 8/7c @USANetwork Savannah, GA pic.