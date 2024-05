Wuthering Waves | Cosa sono e come usare i Waveplate

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di lunedì 27 maggio 2024) Al tuo ingresso in, il mondo sarà un mistero da svelare e le risorse saranno scarse. Tuttavia, non temere! Le Sfide di Simulazione saranno il tuo pane quotidiano durante questa fase. Sbloccale appena possibile e investi le tuein esse per ottenere esperienza per il personaggio, esperienza per le armi e crediti Shell. Non temere di consumare risorse, poiché il ritmo di consumo aumenterà man mano che progredirai. Prima di proseguire con la lettura, vi consigliamo di consultare anche il nostro articolo di approfondimento: Guida per principianti, consigli per iniziare a giocare Fase Intermedia: Concentrazione e Ottimizzazione Una volta raggiunta la fase SOL3, è il momento di concentrarsi su obiettivi più specifici.