World Children Day’s - una grande emozione per gli studenti del ‘De la Salle’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn’senza eguali quella vissuta dai piccoli, grandidell’Istituto De La Salle che, il 25 e 26 Maggio scorso, hanno avuto la possibilità, grazie alla collaborazione con l’Unione Sportiva Acli Nazionale, di vivere la magia delle due giornate del. La IV e V primaria del De La Salle hanno accolto con gioia l’invito del Santo Padre, quando nella solennità dell’Immacolata Concezione, ha annunciato la celebrazione della “I Giornata Mondiale dei Bambini e delle Bambine”. I piccoli lasalliani hanno potuto essere partecipi all’annuncio della gioia del Vangelo e all’incontro con Cristo così come Papa Francesco aveva descritto nella sua meravigliosa lettera dello scorso Febbraio. Il 25 Maggio i piccoli alunni sono stati protagonisti, allo Stadio Olimpico, per l’apertura del’s Village, di un vero e proprio momento di gioia, un concerto di voci ed emozioni che ha saputo unire i cuori dei bambini e avvicinarli al Santo Padre per poi culminare nella giornata del 26 a Piazza San Pietro per la celebrazione eucaristica con i canti dello Zecchino d’oro, l’intervento di Roberto Benigni e il saluto dell’amatissimo Santo Padre ai bambini e alle bambine di tutto il mondo.