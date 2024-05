Women in Print Issue | la donna e la macchina - Il nuovo numero del magazine Women4Women di Fujifilm

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Uno sguardo femminile sul mondo della stampa e delle arti grafiche Cernusco sul Naviglio, Italia, May 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE)presenta ilditutto al femminile per omaggiare le donne del mondo dell'industria grafica e dell'editoria. Questa nuova edizione è stata studiata in una veste del tutto rinnovata, e viene pubblicata in occasione della più importante esposizione delle tecnologie di stampa a livello internazionale, DRUPA (Düsseldorf, Germania 28 maggio - 7 giugno). Più di 20 donneprovenienti da ogni parte del mondo, dall'Australia all'Inghilterra, hanno condiviso storie ed esperienze in un settore che fino al 1876, anno di fondazione della'sing Society, era appannaggio degli uomini.