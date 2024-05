William ora ha paura Kate le ultime notizie spaventano | cosa succede

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 27 maggio 2024) Da mesi, per la precisione dal drammatico annuncio del tumore, lesulla salute diMiddleton continuano a rincorrersi. Con indiscrezioni chei sudditi, molto vicini alla principessa e a re Carlo, a sua volta costretto a combattere una terribile malattia. In una nota ufficiale poi affidata alla BBC la casa reale ha fatto sapere che “la principessa non tornerà ai suoi doveri fino a quando i medici non le daranno il via libera. Quest’anno non ha partecipato ad alcun impegno pubblico”.Leggi anche: Fedez e la ‘spedizione punitiva’ contro Iovino a Milano: il video del pestaggio Non ci sono state dunque indicazioni precise, ma sembra che lo stop agli impegni pubblici possa durare ancora parecchio. La data più vicina sembra quella del prossimo settembre, mapotrebbe non farsi vedere fino al 2025.