Non sempre si riescono o si vogliono ascoltare le note vocali di WhatsApp . Per non perdersi informazioni importanti ora l'app sta lavora ndo a un aggiornamento per trascriverle: la nuova funzione è stata avvistata in una Beta dedicata a Android ma non è ancora chiaro quando uscirà sul ... fanpage

WhatsApp allunga le note vocali negli aggiornamenti di stato per i chiacchieroni - whatsapp allunga le note vocali negli aggiornamenti di stato per i chiacchieroni - Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari In qualità di ... tuttoandroid

Colpaccio dell’Athletico Tavullia. Giacomelli stende l’Avis Montecalvo - Colpaccio dell’Athletico Tavullia. Giacomelli stende l’Avis Montecalvo - ATHLETICO TAVULLIA: Ribiscini, Salvatori (37’ st Matteucci F.), Antinori, Marcolini, Vagnini, Principi, Giacomelli (41’ st Damiani M.), Sensoli, Cocchi (25’ st Focarini), Morelli, Ferrini. All. ilrestodelcarlino

SBI Warns Customers Of Fake WhatsApp Messages, SMS; Details Here - SBI Warns Customers Of Fake whatsapp Messages, SMS; Details Here - According to the SBI FAQ page, users are automatically enrolled in the SBI Rewardz Programme. You can redeem your SBI Points at https://www.rewardz.sbi/. To use the portal, you must first register. news18