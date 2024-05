Welfare e lavoro | domani il forum delle donne imprenditrici di Confcommercio sull’economia in trasformazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) Arezzo, 27 maggio 2024 –, 28 maggio, al castello di Gargonza si terrà ilannuale del Gruppo Nazionale Terziario Donna, che rappresenta oltre 250mila imprese femminili. Il tema di quest’anno è “Economia in: le imprese fra nuovoed intelligenza artificiale”. I lavori si apriranno alle ore 10.00 e termineranno alle ore 13.00. L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali da parte del sindaco di Monte San Savino, Gianni Bennati, del prefetto di Arezzo, Maddalena De Luca, e del presidente della Commissione territorio e ambiente della Regione Toscana, Lucia De Robertis. Ci saranno poi i saluti del Presidente nazionale di– Imprese per l’Italia, Carlo Sangalli, e della Ministra per la famiglia, Eugenia Roccella.