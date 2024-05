Wafa -bilancio raid Idf a Rafah | 40 morti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 27 maggio 2024) 5.05 Ildell'attacco israeliano alla tendopoli nell'area di Tal as Sultan è salito a 40 vittime. Hamas invece ha stimato circa 50a causa delLo sostiene l'agenzia di stampasecondo quanto riporta Al Jazeera citando fonti locali e aggiungendo che "la maggior parte deisonno donne e bambini" e "molti sono statibruciati vivi". Decine i feriti che sono stati portati negli ospedali della zona che secondo la Mezzaluna rossa palestinese "non sono in grado di gestire questo gran numero di accessi".