Volley Rubierese - è finita davvero Bici e compagne perdono anche in casa del Vicenza

(Di lunedì 27 maggio 2024)3 GIUSTO SPIRITO: Spinello, Costagli 19, Pegoraro 10, Digonzelli 21, Boninsegna 17, Andeng 12, Formaggio (L), Bauce, Tasholli; ne Andreatta (L), Roviaro. All. Cavallaro. GIUSTO SPIRITO: Cantamessa 5. Aluigi 2, Giardi 17, Bandieri 6, Bianchini 7, Mescoli 19,(L), Tosi 1, Bortolamedi, Salas, Dorta; ne Paolini, Munari, Barbieri (L). All. Ghibaudi. Arbitri: Foppoli e Grasso. Parziali: 22-25 25-20 25-23 25-17 Note: durata set 30’, 30’ 32’ 28’, totale 120’.ace 9, errori battuta 17, muri 8, errori avversari 18; Rubiera battuta ace 2, errori battuta 9, muri 7, errori avversari 28. Adesso è: ala Giusto Spiritoperde 3 a 1la seconda partita del mini girone che promuove una sola squadra in Serie A2 die abbandona i sogni di gloria.

