Volley | Lube In regia arriva l' italo-argentino Orduna

(Di lunedì 27 maggio 2024) Contratto biennale per il classe '83 reduce dall'annata a Catania CIVITANOVA MARCHE (MACERATA) - Saggezza e leadership per completare il reparto dei palleggiatori. Laannuncia l'ingaggio con contratto biennale di un veterano del grande, l'Santiago, classe '83, nati .

Pallavolo Mercato – Civitanova ultimi innesti: Orduna e Dirlic la diagonale di garanzia - Pallavolo Mercato – Civitanova ultimi innesti: Orduna e Dirlic la diagonale di garanzia - Quasi fatto il roster, ormai completamente ringiovanito della Cucine lube Civitanova. Oggi l’annuncio dell’arrivo con ingaggio ingaggio biennale di Santi Orduna 41 anni di Buenos Aires, ma italiano ... ivolleymagazine

La Lube prepara le altre mosse. In settimana può arrivare il regista - La lube prepara le altre mosse. In settimana può arrivare il regista - Questo pomeriggio alle 18 all’Eurosuole Forum media e soprattutto tifosi potranno iniziare a conoscere un po’ Giovanni Maria Gargiulo, il nuovo acquisto della lube. Il secondo innesto operato dal club ... ilrestodelcarlino