Volley femminile - Serie C | play-off

(Di lunedì 27 maggio 2024) Comincia con il piede sbagliato anche la seconda fase dei-off promozione per il McDonald’s Porcari. Le ragazze di coach Grassini erano impegnate nel primo match del triangolare che determinerà la seconda promossa in "B2". L’avversaria di turno, il Timenet Empoli, seconda del girone "B" in regular season e vicintrice del raggruppamento delle seconde, a sorpresa s’impone in una match di grande equilibrio, deciso solo con il minimo scarto nel tie-break. Il Porcari spende molte energie nell’inseguire le empolesi, già dopo il primo set, vinto dalla squadra di casa per 26/24, per pareggiare il conto nel secondo con un 21/25. Stessa storia, poi, nei siccessivi due parziali, con il Timenet che s’ impone nettamente per 25/12 e, poi, subisce il nuovo ritorno delle porcaresi con un 18/25.

