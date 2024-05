Volley femminile - quando gioca l’Italia in Nations League | orar - -v, calendario partite con Fran -ia, Domini -ana, Brasile e Cina

(Di lunedì 27 maggio 2024) Seconda settimana dialle porte per la nazionale italiana di. Le azzurre, dopo aver perso la partita inaugurale, hanno inanellato tre vittorie consecutive rilanciandosi sia in classifica sia facendo un passo avanti deciso verso la qualificazione alle Olimpiadi, che verrà decretata dopo la fase a gironi tramite ranking FIVB. Per continuare il percorso di crescita le ragazze volano a Macao (), dove sono attese da altre quattro partire fondamentali. L’esordio sarà forse il match più morbido, con l’avversaria di Anna Danesi e compagne che sarà lacia mercoledì 29 maggio.nel Belpaese saranno le 10.00. Il giorno successivo, alle 6.30 di mattino italiane, le azzurre si troveranno di fronte la Repubblica Domenicana, squadra già ai Giochi e molto pericolosa.

