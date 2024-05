Voglia di un taglio capelli corto? Le star puntano tutto sulle diverse interpretazioni del pixie cut - da cui prendere spunto

(Di lunedì 27 maggio 2024)o non? È l’amletica domanda puntuale ad ogni cambio stagione, al primo rialzo di temperature. I tagli dicorti sono sempre una tentazione, specie se c’è il desiderio di un cambio di hairlook drastico. Quanto a ispirazioni, quest’estate non c’è che l’imbarazzo della scelta, complici molte celeb che hanno sperimentato lunghezze XXS., i tagli di tendenza del 2024.

Belen Rodriguez ha radicalmente cambiato look . La celebre showgirl argentina, da un po’ lontano dal mondo televisivo (dall’addio a Le Iene), ha di colpo pubblicato un breve video che ha colto alla sprovvista tutti i suoi fan. Per quanto loro siano abituati ai suoi continui cambiamenti, il fatto ... dilei

Michelle Hunziker sfodera un cambio look favoloso, la conduttrice televisiva con un nuovo taglio di capelli che fa impazzire L’eleganza e il fascino di Michelle Hunziker sono un must, lo sappiamo bene. La showgirl italo-svizzera, in questi anni, ha sempre lasciato ripetutamente il segno con la sua ... cityrumors

Isola, Edoardo Franco incontra la sua fidanzata Valentina: cambio look choc - Isola, Edoardo Franco incontra la sua fidanzata Valentina: cambio look choc - L'incontro però è avvenuto dopo il sacrificio dei capelli: il naufrago infatti ha accettato di rasarsi completamente i capelli a zero in cambio di una cena completa con «antipasto, primo e secondo» ... ilmattino

Edoardo abbraccia la sua fidanzata - Edoardo abbraccia la sua fidanzata - Edoardo decide di tagliare i suoi capelli in cambio di una ricompensa: una cena con la sua fidanzata. Questa sera, lo Spirito dell'Isola ha deciso di mettere Edoardo di fronte ad una crudele tentazion ... informazione

Edoardo Franco si rasa i capelli a zero all’Isola dei Famosi 2024/ “Taglia, spero di non perdere contratti!” - Edoardo Franco si rasa i capelli a zero all’Isola dei Famosi 2024/ “Taglia, spero di non perdere contratti!” - Edoardo Franco ha accettato di rasare a zero i suoi capelli come pegno per ottenere un lauto pasto da condividere con i compagni all’Isola dei Famosi 2024. ilsussidiario