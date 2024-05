(Di lunedì 27 maggio 2024) (Adnkronos) – L'ottava edizione di, ada mercoledì a sabato scorso, si è conclusa stabilendo un nuovo record di presenze, accogliendo oltre 165.000 visitatori provenienti da tutto il mondo. L'evento ha ulteriormente consolidato il suo ruolo di catalizzatore per il dibattito globale su intelligenza artificiale e sostenibilità, raggiungendo più di due miliardi di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .

VivaTech 2024, la fiera del tech a Parigi: i numeri e i risultati - Ma al VivaTech di quest'anno, uno dei più grandi eventi tecnologici d'Europa, l'attenzione non era rivolta ai soliti nomi di alto profilo. Il focus dell'edizione 2024 sono stati i fondatori di alcune startup.

