Vitiligine ora l' Aifa rimborsa il primo trattamento specifico

Crema a base di ruxolitinib indicata dai 12 anni per forma non segmentale con interessamento del viso, è su prescrizione specialistica L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha concesso la rimborsabilità di Opzelura* (ruxolitinib) crema 15mg/g, primo e unico trattamento specifico per la vitiligine ... sbircialanotizia

Roma, 27 mag. (Adnkronos salute) - L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha concesso la rimborsabilità di Opzelura* (ruxolitinib) crema 15mg/g, primo e unico trattamento specifico per la vitiligine non segmentale con interessamento del viso, la forma più diffusa, in adulti e adolescenti a partire ... ilgiornaleditalia