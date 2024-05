Virtus Pronta una piccola rivoluzione nel club

(Di lunedì 27 maggio 2024) In casaImola tutto tace da oltre un mese. Dopo la sconfitta nel derby con l’Andrea Costa, non è accaduto più nulla o quasi se non l’addio di Mauro Zappi (che poi ha trovato un nuovo lavoro come coach all’Olimpia Castello, domani ci sarà la presentazione ufficiale). Sotto la cenere però c’è qualcosa che sta bruciando e porterà presto delle novità. In prima battuta il cambio di assetto societario, a febbraio l’amministratore delegato di Agrimola Luca Sassi aveva preso il 39,7% delle quote, ora lo stesso Sassi ha trovato l’accordo per la cessione delle sue azioni con il promotore finanziario Luca Marchetti. Quest’ultimo è stato già dirigente della V giallonera e anche dell’Imolese calcio. Gli attuali soci però hanno il diritto di prelazione e non è da escludere che il presidente Davide Fiumi, il fratello Alessandro, Corrado Passera, Stefano Loreti possano decidere entro il 17 giugno di rilevare le quote di Sassi.

