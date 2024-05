(Di lunedì 27 maggio 2024) (Adnkronos) – Cerimonia di premiazione, al Casino del Bel Respiro di Villa Doria Pamphilj a Roma, del Premio De Sanctis per la Letteratura. Organizzato in collaborazione con la presidenza del Consiglio, il Premio De Sanctis per Letteratura ha visto tra i vincitori della XIII edizione lo scrittore Eraldoper “Delfini, Vessilli e cannonate. Autobiografia .

Roma, 8 maggio – Eraldo Affinati ha vinto il premio De Sanctis per la Letteratura con “Delfini, Vessilli, Cannonate. Autobiografia letteraria”, pubblicato da Harper Collins Italia. Premiato anche il regista e sceneggiatore Marco Bellocchio per la carriera pluridecennale. Organizzato in ... quotidiano

Vip e politici per consegna del ‘De Sanctis’, tra premiati Affinati e Bellocchio - Vip e politici per consegna del ‘De sanctis’, tra premiati Affinati e Bellocchio - Cerimonia di premiazione, al Casino del Bel Respiro di Villa Doria Pamphilj a Roma, del premio De sanctis per la Letteratura. Organizzato in collaborazione con la presidenza del Consiglio, il premio D ... adnkronos

Il Premio De Sanctis a Eraldo Affinati e Marco Bellocchio - Il premio De sanctis a Eraldo Affinati e Marco Bellocchio - Roma, 27 mag. (askanews) – Sono lo scrittore Eraldo Affinati per Delfini, Vessilli e cannonate. Autobiografia letteraria, per Harper Collins Italia e il regista e sceneggiatore Marco Bellocchio per la ... askanews

Premio Sampaolesi per tesi restauro bambole di San Martino - premio Sampaolesi per tesi restauro bambole di San Martino - Eleonora Levrieri, allieva della scuola di Restauro dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, ha vinto il premio Sampaolesi assegnato nell'ambito del convegno "Incontro al Restauro VIII Edizione - Giorn ... ansa