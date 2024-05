Violenza sessuale su una 17enne arrestato nel Salernitano

L’accusa era pesantissima: sequestro di persona e Violenza sessuale aggravata. La richiesta del pubblico ministero anche: sei anni di reclusione. La difesa però è riuscita a scardinare alcuni degli addebiti, con il giudice per l’udienza preliminare che, in rito abbreviato, ha condannato il ... lanazione

Benevento : arrestato dai Carabinieri un 34enne di origine straniera per il reato di violenza sessuale nei confronti di una donna Un 34enne Bengalese, senza fissa dimora, già colpito da provvedimento di espulsione dal territorio italiano, è stato tratto in arresto il pomeriggio scorso dai ... puntomagazine

Violentata fuori dalla discoteca in pieno centro: si ritrova in strada senza indumenti intimi dopo ore di vuoto - Violentata fuori dalla discoteca in pieno centro: si ritrova in strada senza indumenti intimi dopo ore di vuoto - L'ennesimo caso di violenza sessuale è stato denunciato nel fine settimana appena trascorso da una studentessa di 22 anni che si trovava a Bologna grazie al programma di studio "Overseas". La giovane ... today

Molestie durante trattamento, arrestato finto massaggiatore - Molestie durante trattamento, arrestato finto massaggiatore - Protagonista della vicenda un 60enne residente a Reggio Emilia, arrestato dai Carabinieri e posto ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale. A far scattare l'indagine dei militari di Castelnovo ... ansa

Molestava le pazienti durante i trattamenti, finto massaggiatore in arresto - Molestava le pazienti durante i trattamenti, finto massaggiatore in arresto - L’uomo, pur non avendo alcuna qualifica, si spacciava per professionista pubblicando annunci su una piattaforma online ... unionesarda