VinciCasa - colpaccio a Sesto | con 2 euro vince una casa e 200mila euro

(Di lunedì 27 maggio 2024)Fiorentino, 27 maggio 2024 –Fiorentino, dove nell’estrazione di sabato scorso, 25 maggio, è stata vinta unagrazie a, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in palio un premio incentrato su un bene immobile. Il "5" è stato centrato aFiorentino nel punto di vendita Sisal Edicola Camporella di viale Primo Maggio. La combinazionente: 7, 20, 24, 37, 40. Ora il fortunato giocatore potrà scegliere lache desidera su tutto il territorio italiano e avrà 2 anni di tempo per trovarla. Come funziona? Si scelgono cinque numeri da 1 a 40 e si attende l’estrazione che avviene ogni giorno. Il premio di prima categoria – 5 numeri su 40 - è costituito da 500mila, che sono così ripartiti:corrisposti subito, in denaro, mentre la restante parte è dedicata all'acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.