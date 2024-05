Villaggio dei Ragazzi | raduno di oltre mille tra ex allievi e dipendenti nel nome di Don Salvatore

(Di lunedì 27 maggio 2024) Si è svolta sabato, nella sede deldei, la prima reunion degli exe degli exdella Fondazione assistenziale ed educativo – formativa, ora a controllo regionale, creata a Maddaloni da dond’Angelo circa 77 anni fa. Accolti dal commissario straordinario dell’Ente, l’ avvocato Antonio Caradonna, e dal coordinatore delle scuole superiori, l’ingegnere Giusto Nardi, sono stati circa un migliaio “gli ex” giunti, per l’occasione, da ogni parte d’Italia, ciascuno con il proprio bagaglio di ricordi, affetto e gratitudine verso il Fondatore e verso l’Istituzione che per tanti anni è stata per ognuno una vera casa. “L’obiettivo è quello di creare un intreccio permanente di relazioni tra ex, per coltivare la memoria degli anni della giovinezza trascorsa alma con uno sguardo rivolto al futuro, al rilancio definitivo di un’ Opera da sempre protesa al sociale e alla formazione “, ha dichiarato il commissario Caradonna .

