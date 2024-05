Villa San Giovanni - macabro ritrovamento sugli scogli | neonata senza vita in uno zaino

Reggio Calabria, 26 maggio 2024 – Il cadavere di una Neonata di pochi giorni è stato trovato questa mattina tra gli scogli di Villa San Giovanni , in provincia di Reggio Calabria, non lontano dal porto dove ci si imbarca per Messina. Il corpicino della bimba, nera di pelle, era dentro un sacco di ... quotidiano

(Adnkronos) – Il corpo senza vita di una bambina appena nata, con ancora il cordone ombelicale attaccato, è stato trovato questa mattina tra gli scogli a Villa San Giovanni , in provincia di Reggio Calabria . La neonata , di cui non si conosce ancora l'etnia, era all'interno di una busta di ... webmagazine24

