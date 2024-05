Vietato fare follie Il Mantova promosso punta sui senatori protagonisti in C

(Di lunedì 27 maggio 2024) È sempre più chiara la strategia con la quale ilsi presenterà al via della nuova stagione che segnerà il sospirato ritorno in serie B della compagine virgiliana. La società del presidente Filippo Piccoli porterà avanti il progetto iniziato solo la scorsa estate con l’arrivo del dt Christian Botturi e l’approdo in panchina di Davide Possanzini. Proprio l’ex attaccante, con le sue idee propositive ed il suo gioco offensivo, sarà il punto di riferimento del programma di unche, pur indossando i panni della matricola, è deciso a farsi valere pure in un Campionato estremamente competitivo come quello cadetto. Per tradurre questo obiettivo sul campo il sodalizio virgiliano è deciso ad affidarsi anche nella categoria superiore allo zoccolo duro del gruppo che ha vinto la serie C.

