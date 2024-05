VIDEO – Verona-Inter 2-2 - Serie A | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 27 maggio 2024), matchtrentottesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-2: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi. CHIUSURA IN PARI –2-2 nella trentottesima giornata diA. L’ultima stagionale dell’è un pareggio che sposta poco, con lo scudetto ufficiale da oltre un mese. Al 10? il vantaggio lo firma Marko Arnautovic, superando il lentissimo Diego Coppola (che era in netto vantaggio) per presentarsi davanti al portiere e batterlo. Ma al 17? ilha già pareggiato, con assist di Tomas Suslov per Tijjani Noslin in posizione regolare e conclusione vincente. L’Hellas va anche avanti al 37?, su recupero palla alto di Suat Serdar ai danni di Nicolò Barella assist da sinistra di Noslin al limite per Suslov e il suo diagonale supera ancora Emil Audero.