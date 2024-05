VIDEO – Frosinone-Udinese 0-1 - Serie A | gol e highlights della partita

(Di lunedì 27 maggio 2024), matchtrentottesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-1: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Benito Stirpe di. CIOCIARI IN B ?0-1 nella trentottesima giornata diA.contratta, tesa e dominata più dall’attenzione che dall’esuberanza. Pericoloso nei primi minuti Brenner, che sollecita per due volte Cerofolini all’intervento. Anche i ciociari si rendono pericolosi, scontrandosi contro i riflessi mostruosi di Okoye, decisivo su Soulé al 18’ e sugli sviluppi del calcio d’angolo successivo. La chance migliore è dell’argentino giallazzurro, che al 39’ su punizione prende in pieno la traversa. Nella ripresa, altro legno delcon Brescianini che incrocia di destro, sfiorando ancora il montante.

